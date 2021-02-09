В Сети появилось редкое фото Лукашенко без усов

В Сети опубликовали редкую фотографию президента Белоруссии Александра Лукашенко. На снимке главу государства можно увидеть в непривычном образе, а именно без усов.

Фотография появилась на обновленном сайте президента Белоруссии. Портал запустили 9 февраля. Там появились новые разделы, а также больше информации о личной жизни Александра Лукашенко.

На черно-белой фотографии белорусский лидер запечатлен вместе со своим старшим сыном Виктором. Александру Лукашенко на фотографии примерно 27-29 лет.

В биографии президента отмечается, что у него большая семья. У Лукашенко трое сыновей и семеро внуков. При этом не упоминается о супруге президента Галине и о матери младшего наследника Александра Григорьевича Николае.