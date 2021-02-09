Впервые за 30 лет: российские военные отказались от участия в семинаре ОБСЕ

Министерство обороны РФ впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Как пояснили представитель России на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов, на решение повлияла активность у российских границ: учения и полеты разведывательной авиации.

"Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось", – заявил Гаврилов в интервью агентству РИА Новости.

Уточняется, что семинар проводится раз в 5 лет. Например, в 2016 году он состоялся в Вене. Однако в этом году он должен пройти в режиме видеоконференции.

Напомним, по итогам 2020 года радиотехнические войска РФ обнаружили у границ России почти 2,9 тысячи иностранных боевых самолетов и свыше 1,1 тысячи разведывательных летательных аппаратов.