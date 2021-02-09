Заразиться почти невозможно: авиация готова выйти из пандемии

Россия 9 февраля отмечает День гражданской авиации — день рождения отечественного воздушного флота. В этом году в свой профессиональный праздник отрасль ищет ответы на вызовы, с которыми не сталкивалась еще никогда — от закрытия границ до полной остановки международного авиасообщения в 2020-м. Как будем летать в году наступившем, говорили и показывали на авиационной выставке в Москве.

За минувший год вынужденно приземленная авиация пережила самое сильное падение за всю свою историю. В марте 2020-го объем авиаперевозок российских авиакомпаний упал на 28 процентов. В апреле и мае падение составило свыше 90 процентов, в июне — минус 77 процентов. Но встряска в чем-то даже пошла на пользу. На сегодня самолет, пожалуй, самое безопасное место, свободное от вирусов.

"На борту самолета заразиться практически невозможно. Это благодаря тем HEPA-фильтрам, которые стоят на борту. Чистота воздуха в самолете доходит до чистоты операционной — 99,98 процента. Воздух меняется каждые три минуты. По данным ICAO за прошлый год, на 27 миллионов пассажиров приходится 1 заболевший, поэтому бояться самолета не надо. Но инфраструктура вся, в том числе подъезды к аэропорту, конечно, подвержены большему риску", — рассказал министр транспорта России Виталий Савельев.

Устройство, позволяющее уничтожать вирус, продемонстрировал учредитель компании-разработчика Александр Гринь:

— Данный прибор, который я хочу показать, обеззараживает 3 тысячи кубических метров в час. Находясь на большой высоте, эти устройства не будут причинять неудобство окружающим.

— А чем он дезинфицирует?

— Ультрафиолетом.

Производство отечественное, в Краснодаре. Бактерицидные излучатели безопасны для сетчатки глаз и могут программироваться удаленно, через Wi-Fi.

Разработан и портативный амплификатор, обнаруживающий в воздухе опасные биологические агенты. Стационарный прибор в зоне контроля аэропорта за несколько минут обнаружит взрывчатку, яды или опасные химические вещества.

Свои технологии выживания в пандемию появились и у авиакомпаний. Когда закрылось международное сообщение, многие нашли альтернативу именно в перелетах по России. Именно за счет этого падение перевозок в стране было меньшим, чем в других государствах. Благодаря этому были отремонтированы аэродромы.

"Внутренние перевозки сократились незначительно. Наоборот, отмечался рост пассажирских перевозок в августе-сентябре месяце, такой небывалый рост, которого не отмечали в мире. Мы будем продолжать наращивать внутренние перевозки прежде всего внутри региона. Время затишья чем хорошо для строительства? Меньше стало полетов, можно сейчас формировать надежный фундамент будущего развития гражданской авиации, чем мы сейчас и занимаемся", — рассказал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Новые терминальные комплексы открылись в аэропортах Череповца, Петрозаводска, Шереметьева. Буквально на днях удвоил пассажиропоток новый терминал внутренних линий Уфы. Современный, красивый и удобный аэропорт теперь радует глаз пассажиров в Челябинске.

Новая взлетная полоса в далеком поселке на севере Камчатки. Теперь можно с комфортом слетать и на Соловки, и на родину Деда Мороза — скоро завершится стройка в аэропорте Великого Устюга. Новый аэропорт построен в Тобольске. Идут работы в Братске, в Благовещенске, в Магадане.