"Дезориентация в облаках". Названа причина крушения вертолета Коби Брайанта

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) во вторник, 9 февраля, назвал официальную причину крушения вертолета, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант.

Вертолет разбился 26 января 2020 года близ города Калабасас. На борту, помимо Брайанта, находились его 13-летняя дочь и шестеро друзей семьи. Всего погибло девять человек.

По мнению следователей, официальной причиной крушения вертолета является пространственная дезориентация пилота Ара Зобаяна в густых облаках.

Согласно федеральным стандартам, полет на вертолете сквозь облака запрещен. Как сообщает ESPN, Забаян пренебрег этим правилом и в условиях плохой видимости и отсутствия в вертолете системы определения сторон и системы предупреждения о возможном столкновении с землей (TAWS) не сумел справиться с управлением.

Непосредственно перед крушением пилот попытался выбраться из слоя облаков, вертолет накренился, после чего связь с бортом была потеряна. В этот момент воздушное судно находилось на высоте в 700 метров. Время от начала падения до удара о землю составило около минуты.

Напомним, Брайанту был 41 год, он завершил карьеру в 2016 году. Коби в течение 20 сезонов выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз был участником "Матча звезд", имел титул самого ценного игрока регулярного чемпионата, дважды был самым ценным игроком финальной серии плей-офф. У него осталась жена и три дочери.