"Пьяный муж зацеловал": женщина нашла объяснение нетрезвому заезду

Удивительное объяснение "приподнятому" настроению придумала 33-летняя жительница Хакасии: в разговоре с остановившими ее инспекторами ДПС она заявила, что исходящий от нее запах алкоголя есть следствие любвеобильности супруга.

Проживающую в Черногорске автолюбительницу остановили около трех часов ночи в поселке Усть-Абакан. Запах в салоне машины не оставлял никаких сомнений в том, что перед тем, как сесть за руль, водитель воздала должное Бахусу.

Женщина, как сообщили в региональном управлении МВД, согласилась на медосвидетельствование, но даже после того, как прибор показал наличие этилового спирта в концентрации 0,81 мг на литр выдыхаемого воздуха, она продолжала настаивать на своей невиновности. Со слов барышни следовало, что ее зацеловал нетрезвый супруг, потому запах и был таким устойчивым.

Посмеявшись над изобретательностью водителя, инспекторы оформили протокол. Теперь женщина еще как минимум полтора года сможет беспрепятственно лобзаться с выпившим супругом, потому как прав у нее не будет.