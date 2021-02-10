В Крыму с 1 марта отменяются COVID-ограничения

Коронавирусные ограничения в Крыму отменяют 1 марта. Об этом глава полуострова Сергей Аксенов сообщил сегодня в ходе заседания оперштаба.

Губернатор подчеркнул, что снятие ограничений возможно, если ситуация с распространением коронавируса на территории полуострова сохранится в сторону улучшения.

"Если у нас будет положительная динамика, мы к 1 марта откроем сферы деятельности, которые на сегодняшний день закрыты, в том числе те предприятия, которые занимались организацией досуговых мероприятий", — сказал Сергей Аксёнов.

Вместе с тем, масочный режим власти Крыма сохраняют до конца года, информирует ГТРК "Севастополь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Отметим, за сутки в Крыму зарегистрировано 147 случаев заражения COVID-19, в том числе 14 с бессимптомным течением болезни. 93 человека обратились за помощью самостоятельно, 52 выявлены среди контактов с ранее заболевшими, два случая – из-за границы. Все лаборатории региона выполнили 3,2 тысячи исследований на коронавирус.