В Иркутской области откроется самая длинная ледовая переправа

На остров Ольхон сегодня открывается официальная ледовая переправа.Об этом сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Перед тем, как дорога станет доступной для движения, она пройдет тщательную проверку. Для этого на место прибудет межведомственная комиссия. Специалисты ведомств проведут контрольные замеры для оценки толщины льда, осмотрят пропускные пункты. Эксперты оценят разметочные вешки и знаки, проконтролируют качество аварийно-спасательного инвентаря.

Переправа на Ольхон – самая протяжённая в регионе. Её протяженность – 11 километров. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, грузоподъёмность ледовой дороги составляет 10 тонн. Транспорт сможет двигаться по ней в обе стороны.