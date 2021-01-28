На дорогах Прибайкалья ожидаются снежные заносы

На Иркутскую область движутся снег и метели. Метеорологи регионального гидрометцентра предупреждают о приближающихся к Прибайкалью неблагоприятных погодных явлениях.

Как сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", сегодня на протяжении всего дня будет усиливаться юго-западный и северо-западный ветра. Возможны штормовые порывы до 15-20 м/с. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах: не исключены снежные заносы. Также из-за сильных осадков снизится видимость. Игнорировать предупреждения МЧС о неблагоприятных метеоусловиях в такое время неразумно.

Если в пути у вас сломался транспорт, нужно подать сигнал тревоги. Чтобы вас быстрее заметили, повесьте на антенну яркую ткань и оставайтесь в зоне видимости.