Дельфийские игры-2021: начался прием заявок

С 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае пройдут юбилейные Двадцатые молодежные Дельфийские игры России. 10 февраля начала свою работу Информационная система подачи и обработки заявок на участие.

С декабря 2020 года в российских регионах проходят отборочные мероприятия, малые Дельфийские игры, определяющие составы региональных сборных. Ожидается, что в Играх примут участие около 2000 молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет. Конкурсная и фестивальная программы включают в себя 30 номинаций классического, народного и современного искусства.

Указом президента Владимира Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Эта тема будет отражена в официальных, соревновательных и научно-практических мероприятиях Игр. Также они будут посвящены празднованию 300-летия основания города Перми.

Игры будут освещаться и транслироваться в интернете на платформе Дельфик.ТВ, в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук", "Инстаграм" и "Твиттер", а также в телеграм-канале Дельфийских игр.