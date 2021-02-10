Чайковский вместо Александрова: конькобежцы нашли выход из ситуации

На чемпионате мира по конькобежному спорту и шорт-треку сборная России планирует использовать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского вместо национального гимна. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"Этот музыкальный отрезок был направлен в Международный союз конькобежцев, сегодня получили ответ, что музыка согласована. Она будет использоваться при награждении наших спортсменов", – цитирует Барышеву ТАСС.

Напомним, что из-за санкций WADA российские спортсмены не имеют право использовать флаг и гимн страны на Олимпийских играх и чемпионатах мира вплоть до 16 декабря 2022 года.

Мировое первенство по конькобежному спорту на отдельных дистанциях состоится с 11 по 14 февраля в нидерландском Херенвене. Чемпионат мира по шорт-треку пройдет с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.