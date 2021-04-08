Путин: эффективные инициативы из предыдущих Посланий надо продолжать

Президент Владимир Путин предложил продлить действие решений по итогам предыдущих Посланий Федеральному Собранию, если от них есть реальный позитивный эффект.

Он призвал оценить, как реализация Посланий повлияла на жизни россиян. "Если инициатива востребована, дает ощутимый результат для граждан, бизнеса, территорий нашей страны, то давайте подумаем о том, чтобы ее продлить, расширить ее применение, либо о том, как эту меру увеличить по масштабу, по охвату", – сказал Путин во время совещания по реализации Посланий 2019 и 2020 годов. Трансляцию совещания вел телеканал "Россия 24".

В качестве примера президент привел материнский капитал, который сейчас уже предоставляется при рождении первого ребенка в семье.

Также, по словам президента, нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, какие инициативы трудно исполняются, и уже с учетом этого скорректировать действия, предложить другое, более результативное решение проблемы. "Именно этого ждут от нас люди, граждане России", – подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что работа должна быть системной и последовательной, нужно всегда разбираться в причинах сбоев или неудач, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок.

Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию 21 апреля. По мнению Валентины Матвиенко, это будет обращение "нового времени", которое сформулирует новую систему координат.