Отношения России с новым Узбекистаном: репортаж "Вестей в субботу"

Какова в России ситуация с миграцией? Почему, например, так сократилось количество приезжих из Узбекистана? Ответ прозвучал недавно, когда именно в Узбекистане, в Ташкенте, прошла первая после пика пандемии (и вообще первая в истории) выездная выставка российского "Иннопрома". Чем обернулись российские вложения в отношения с новым Узбекистаном?

Эти помидорчики – уже свежий урожай. И вот эта зелень. Причем не только тепличная – грунтовая. Вообще Алайский рынок в Ташкенте считается как бы рынком для элиты, но я даже не буду вас расстраивать ценами – настолько все доступно. Эх, если бы между Россией и Узбекистаном была свободная торговля!..

Все – весеннее, свежайшее и действительно очень доступное. Была бы у Узбекистана свободная торговля со странами Евразийского союза, включая Россию (как это внутри союза), и у нас бы цены были ниже.

Весь Евразийский союз в эти дни и приехал в Ташкент. Вместе министры осматривали выставку. Интересную. Специальную систему безопасности показывали на стенде холдинга USM. Она уже работает на предприятиях "Металлоинвеста". Рядом – универсальные медицинские машины на базе "АвтоВАЗа" от "Ростеха". Недалеко – "Росатом". Что до автомобилей, то еще до этого меня лично поразило, как теперь дистанционно можно заводить и "УАЗ": через приложение в мобильном.

Но кто-то может спросить: зачем это все узбекам, они же вроде все по фруктам? Во-первых, не только по фруктам, а еще, например, по восхитительной баранине. И ее не нужно солить, ибо пасутся бараны на солоноватых почвах. А во-вторых, в последнее время узбеки смотрели, что и как готовится на нашей стороне, где уже свободная торговля.

- А Узбекистан ведь не входит в Евразийский союз, а что это вы вместе ходите?

- Узбекистан – наблюдатель, говорит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- Мы получили статус наблюдателя, а потом у нас с Российской Федерацией не просто отношения стратегического партнерства, а отношения союзничества, – отметил вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков.

- Вы верите своим ушам?

- Конечно, – сказал Мантуров.

Потом министры вместе выступали на пленарной сессии выездного "Иннопрома", а российский министр был принят президентом Мирзиеевым, при котором за последние пять лет Узбекистан со своим 35-миллионым и очень молодым населением на глазах превращается в какую-то очень новую страну. Взять новые линии ташкентского метро. Все очень передовое.

Еще один пример с выставки – придуманная в России, но заработавшая первой во всем СНГ именно в Узбекистане тема распознавания всей цепочки, чтобы не было контрафакта: от лекарств до алкоголя.

Слово тому, кто во многом и приблизил новый этап в развитии Узбекистана и в отношениях с ним.

- Страна, если не после застоя, то после тяжелого, так сказать, преодоления советского наследия в экономике, впервые начала реальные реформы. И зачинателем этих реформ является лидер государства, который взял курс в первую очередь на улучшение благосостояния своего населения, а также укрепления дружбы и добрососедства со странами Центральной Азии и с Российской Федерации. Мне кажется, это – неплохое начало уже и для экономических больших проектов, – заявил основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов.

- Вы – инвестор с репутацией. Понятно, что вы все бизнес-секреты не будете открывать, но тем не менее. Навскидку скажите, куда лучше вложиться Узбекистану, чтобы хорошую прибыль получить?

- В первую очередь это углубление переработки хлопчатника, плодоовощной продукции и, самое главное, это полный курс на освоение майнинговых богатств, которыми полна узбекская земля.

- Добыча полезных ископаемых?

- Скорее, не простая добыча. Потому что те ископаемые, которые находятся на территории Узбекистана, они в первую очередь касаются цветных металлов.

"Свадьба" узбекского цинка и русской стали с "Магнитки" – это новое производство на возведенном с нуля в последние четыре года российскими инвесторами Ташкентском металлургическом заводе.

- Вы не лишаете Россию рабочих мест, переводя производство сюда?

- Нет. Больше ста предприятий в Российской Федерации были загружены в работе с данным проектом, – сказал исполнительный директор проекта "МетПром Узбекистан" Александр Нефедов.

- То есть вы начали строить завод здесь, но цепочка пошла в Россию?

- Абсолютно верно.

- И все налоги, соответственно, остались в Российской Федерации.

А под боком – рынок Южной Азии в полтора миллиарда человек.

"Золото, медь, редкоземельные металлы сулят большую выгоду для любого инвестора, который сочтет нужным прийти в узбекскую экономику", – отметил Алишер Усманов.

Что до узбекских недр, то российские ВЭБ и "Газпромбанк" уже взялись поддержать разработку и обустройство стратегического газового месторождения "М-25".

А что на узбекской земле? Заглянем в экопарк "Ташкент". Вот уж где весна. "По газону ходить запрещено": если вдуматься, в этой надписи прекрасно все. Во-первых, уже есть газон. У нас только снег сходит. А во-вторых, надпись-то – на русском.

На одном языке с узбеками уже говорят те, кто в России специализируются по хайтеку. И уже не удивляет, что именно в Узбекистан НАМИ привез даже Aurus. Правда, какой-то необычный, разноцветный. И с новым Узбекистаном специалисты НАМИ рассчитывают на технологическое сотрудничество. Звучит несколько необычно, потому что у многих Узбекистан в последние годы ассоциировался с теми, кто приезжают на работу в Россию. "Мы сами удивлены", – говорят представители НАМИ.

- Наше оборонное предприятие активно работает по созданию гражданской продукции, и практически всю нашу гражданскую продукцию мы сегодня здесь представляем. Думаю, что она вполне может быть представить интерес для Узбекистана, – считает Сергей Чемезов, глава "Ростеха".

- Я у вас на стенде Ил-76 увидел. Это привет от Ташкентского авиазавода былых времен?

- Да, сегодня этот завод не работает. Но я думаю, что мы какие-то возможно направления сотрудничества найдем.

Министр Манутров подхватывает, что, оказывается, в России уже готовится программа обучения узбекских студентов-самолетостроителей. "Это примерно 100 человек бакалавриата", – отметил он.

А еще Узбекистан – это, конечно, древняя культура. И доисламская, и, конечно, исламская. Бухара, Самарканд, Хива… Такая страна, где могут сами готовить богословов, не прибегая к советникам откуда-нибудь с дальнего Ближнего Востока и из такого близкого отсюда Афганистана. Для этого в Ташкенте и строят сейчас свой исламский центр. В конце концов ведь Авиценна был родом отсюда.

А напоследок заглянем еще на ташкентский базар.