Депутаты нацелились на искусственный интеллект

Новые сферы применения искусственного интеллекта (ИИ) потребуют новых законов, считает член комитета по информационной политике Госдумы Антон Горелкин.

В своем телеграм-канале он написал, что ИИ может стать одной из главных тем следующего созыва Госдумы. Поэтому необходимо определить заранее, в чьей зоне ответственности будет находиться ответственность за последствия решений ИИ. Также необходимо обсудить право интеллектуальной собственности на результаты работы интеллектуальных систем. Возможно, будут затронуты и другие темы, например, возможность брать искусственный интеллект в аренду.

Горелкин также отметил, что поддерживает предложение Минпромторга субсидировать отечественные разработки в этом направлении.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ заложил почти 1,5 миллиарда рублей на поддержку ИИ-стартапов.