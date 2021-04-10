10 апреля 2021 17:23

Депутаты нацелились на искусственный интеллект

Искусственный интеллект доказал способность манипулировать человеком.

Искусственный интеллект доказал способность манипулировать человеком.
Иллюстрация Pixabay

Новые сферы применения искусственного интеллекта (ИИ) потребуют новых законов, считает член комитета по информационной политике Госдумы Антон Горелкин.

В своем телеграм-канале он написал, что ИИ может стать одной из главных тем следующего созыва Госдумы. Поэтому необходимо определить заранее, в чьей зоне ответственности будет находиться ответственность за последствия решений ИИ. Также необходимо обсудить право интеллектуальной собственности на результаты работы интеллектуальных систем. Возможно, будут затронуты и другие темы, например, возможность брать искусственный интеллект в аренду.

Горелкин также отметил, что поддерживает предложение Минпромторга субсидировать отечественные разработки в этом направлении.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ заложил почти 1,5 миллиарда рублей на поддержку ИИ-стартапов.

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