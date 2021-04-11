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11 апреля 2021 07:27

"Сент-Луис" Тарасенко одолел "Миннесоту" Капризова в овертайме


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В Сент-Луисе завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "Блюз" и "Миннесота Уайлд". Хозяева льда взяли верх над соперником лишь в овертайме. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу "блюзменов".

В составе "Сент-Луиса" дубль оформил Майк Хоффман. Еще одна шайба оказалась в активе Райана О'Райлли. За "дикарей" отличились Нико Штурм и Мэтт Дамба.

Российские нападающие "блюзменов" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились. Как и форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов.

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