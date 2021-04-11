Турция заморозила сделку по итальянским вертолетам из-за скандала

Турция приостановила сделку по закупке вертолетов у итальянской компании Leonardo объемом в 70 миллионов евро после того, как между странами разгорелся дипломатический скандал. Соглашение на поставку учебных вертолетов, которое должно было быть подписано в ближайшие дни, заморожено на неопределенный срок, пишет РИА Новости.

Скандал начался с того, что премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции 8 апреля назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "диктатором, с которым нужно сотрудничать". Драги заявил также, что "не разделяет неподобающего поведения" Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу указал, что внешнеполитическое ведомство осуждает "неприемлемую популистскую политику" Драги и его высказывания об Эрдогане, занявшем свой пост в результате выборов. После этого в турецкий МИД был вызван посол Италии в Анкаре.

По информации итальянских СМИ, теперь власти Турции требуют официальных извинений от правительства и не собираются довольствоваться прояснениями по дипломатическим каналам.

Кроме того, предупреждения о возможности приостановления совместной работы получили еще три итальянские компании, в том числе строящая в Турции электростанции Ansaldo Energia.