"Смотрим Байконур": онлайн-марафон к юбилею первого полета человека в космос

12 апреля в 12:00 по московскому времени на медиаплатформе "Смотрим" стартует 8-часовой онлайн-марафон "Смотрим Байконур", приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос. Марафон объединит сразу несколько городов – Москву, Самару (космическая столица России) и Байконур, где ровно 60 лет назад мечта человека о космосе стала реальностью.

Весь день в эфире – лучшие документальные фильмы и любимые песни о космосе и его покорителях, онлайн-экскурсия по "Музею истории космодрома Байконур", телемост из студии ГТРК "Самара", уникальные кадры и эксклюзивные материалы. А также прямые включения с Байконура, где будут идти последние приготовления к беспрецедентному праздничному концерту "Юбилей полета человека в космос" с участием звезд первой величины. В онлайн-студии ведущие Сергей Стиллавин и Рита Митрофанова встретятся с героями России – космонавтами Сергеем Волковым, Александром Лазуткиным, Михаилом Корниенко и Андреем Борисенко, а также с учеными, музыкантами и известными блогерами.

В 20:15 по московскому времени мы переключимся на главное событие – прямую трансляцию беспрецедентного концерта "Юбилей полета человека в космос" с космодрома Байконур. На этом легендарном месте впервые в истории пройдет уникальный концерт-мистерия, посвященный подвигу первого космонавта Земли Юрия Гагарина и триумфу российской науки и техники.

В торжественном концерте примут участие российские артисты с мировыми именами: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, скрипач Вадим Репин, артист балета Сергей Полунин. Звезды цирка братья Суанбековы представят уникальный аттракцион "Колесо смерти", а канатоходец Максим Кагин совершит впечатляющую прогулку на высоте 45 метров. На сцену выйдут прославленные актеры: Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и другие. Все номера программы объединят вечная мечта человека о Космосе и стремление к бесконечному познанию Вселенной.

Ведущие концерта – Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта – народный артист СССР Юрий Башмет.

Организаторами концерта выступают телеканал «Россия» и Русское концертное агентство и при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.

Также на платформе "Смотрим" можно посмотреть документальные фильмы о космосе.