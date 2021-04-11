Зеленский призвал не допустить повторения ужасов Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны мира не допустить повтора событий похожих по масштабу на Вторую мировую войну. В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей Зеленский заявил, что в эти "непростые и тревожные" времена "украинцы и весь цивилизованный мир" должны продемонстрировать особое единство и не допустить масштабной войны и возможности повторения ужасов, подобных тем, что происходили в концентрационных лагерях.

От имени главы государства на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" были возложены цветы к памятнику погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков.

Как известно, в годы Великой Отечественной войны киевское урочище Бабий Яр и расположенный рядом Сырецкий концлагерь стало местом массовых расстрелов. Через три месяца после начала войны фашисты начали здесь расстреливать евреев и цыган по национальному признаку, а коммунистов и комсомольцев — по идеологическому. Расстрелы продолжались до освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов в ноябре 1943 года. Точное количество казненных неизвестно. Украинские исследователи считают, что порядка 200 тысяч человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году приводились данные о 100 с лишним тысячах погибших.