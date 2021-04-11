Штайнмайер напомнил о "забытой группе жертв" нацистов

"Забытой группой жертв" нацистов назвал советских военнопленных президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Выступая по случаю 76-летия освобождения узников концентрационного лагеря Бухенвальд, Штайнмайер отметил, что памяти советских воинов нужно уделять больше внимания. Особенно в преддверии 80-летней годовщины нападения фашистской Германии на СССР.

Он отметил, что самой большой группой узников в концлагере Бухенвальд были советские военнопленные и угнанные на принудительные работы русские, белорусы и украинцы. Они были обречены на уничтожение по национальному признаку в соответствие с расовой доктриной национал-социалистов. Только в Бухенвальде были казнены восемь тысяч советских военнопленных и евреев, привезенных с оккупированных территорий СССР. Он призвал не забывать преступлений, совершенных в Бухенвальде, и назвал этот концлагерь олицетворением "варварства нацистов, агрессивного национализма, диктатуры и угнетения".

С 1937 по 1945 год через концлагерь Бухенвальд прошли около 250 тысяч человек со всей Европы, из них более 56 тысяч были казнены, погибли от голода и в результате медицинских экспериментов нацистов. 76 лет назад узники концлагеря подняли восстание, а еще через два дня в лагерь вошли войска союзников. В память об этом событии ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.