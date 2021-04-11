Победа над "Краснодаром" сыграла с "Ахматом" злую шутку

Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о разгромном поражении от "Уфы" в матче 25-го тура российской премьер-лиги.

Грозненцы на выезде проиграли "Уфе" со счетом 0:3. "Ахмат" перед игрой с "Уфой" разгромил в чемпионате России "Краснодар" (5:0), а затем еще и переиграл уфимцев в Кубке страны.

"На мой взгляд, победа над "Краснодаром" сыграла с нами злую шутку: мы рассчитывали, что у команды появится уверенность, а она, видимо, переросла в самоуверенность, – цитирует Айдамирова Sport24. – Сейчас будем разбираться, почему так произошло".

Отметим, что во время игры болельщики в социальных сетях предположили, что мачт может носить договорной характер.

"Если честно, даже не хочется кому-то что-то объяснять: это, действительно, как с ветряными мельницами бороться. Просто кто-то себе придумывает историю и начинается обсуждение. Если кто-то так думает, пускай идут и пишут заявление – они знают, где это сделать", – сказагл Айдамирова.

По словам специалиста, вся проблема лишь в том, что обе команды проводили два матча подряд.

"Мы и в кубковой игре очень плохо провели второй тайм, если говорить на футбольном сленге – отскочили. Это, что, договорняк? Бред какой-то слушать, комментировать это", – подытожил гендиректор грозненцев.

Напомним, "Ахмат" потерпел третье поражение в последних пяти играх премьер-лиги и с 32 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а "Уфа" расположилась на 14-й строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем матче чемпионата России грозненцы в субботу, 17 апреля, примут подмосковные "Химки", а уфимцы на следующий день на выезде сыграют со столичным "Спартаком".