"Ахмат" одержал победу над "Химками"

Программу 26-го тура российской премьер-лиги открыл матч в Грозном между "Ахматом" и "Химками". Хозяева поля одержали победу с результатом 3:1.

Преимущество хозяев поля обозначилось с первых минут матча, а на 25-й минуте материализовалось в гол Евгения Харина, которому ассистировал Владимир Ильин. Через 7 минут Ильин мог забить сам, но пенальти в его исполнении отбил вратарь "Химок" Илья Лантратов. Но незадолго до перерыва Ильин с 12 метров нанес точный удар – 2:0.

Во втором тайме "Ахмат" продолжал давление на ворота подмосковной команды. Но успеха добился лишь раз. На 66-й минуте Георгий Мелкадзе довел преимущество грозненцев до трех мячей. Но "Химки" не прекратили сопротивления, и за две минуты до финального свистка Брайан Идову отыграл один гол. В итоге победа "Ахмата" 3:1.

У "Химок" осталось 38 очков. Подмосковный клуб занимает восьмое место. "Ахмат" набрал 35 очков и поднялся на десятую позицию.