Баскетбол. ЦСКА разгромил "Астану" в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на паркете домашней площадки разгромил казахстанскую "Астану" со счетом 100:77.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "армейцев" Уилл Клайберн, в его активе 13 очков, а у гостей больше всех набрал Джеремайя Хилл – 10 очков.

ЦСКА одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице, а "Астана", потерпевшая третье поражение кряду, расположилась на 12-й строчке. Ранее "Зенит" досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.