НАТО сама себя лишила информации о России

Член комитета ГД по международным делам Елена Панина убеждена, что Россия не обязана объяснять другим странам действия, которые она предпринимает на своей территории.

Панина напомнила, что в Кремле неоднократно заявляли о том, что суверенная держава отчитываться ни перед кем не будет.

Комментируя заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая потребовала от России объяснений передвижения войск у границы с Украиной, Панина перенаправила претензии Германии к США. Именно американцы лишили НАТО сведений о российской армии, покинув Договор по открытому небу, заявила Панина.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что за требованиями Франции и Германии стоит желание поддержать украинскую версию "агрессии" России.

Украину хотят удержать в зоне влияния Альянса, сказал Косачев, хотя высшие российские должностные лица заявляли об отсутствии агрессивных планов у РФ.

Косачев напомнил, что передислокация войск в Европе ведется все последние тридцать лет, но только с Запада на Восток. По словам политика, НАТО приблизилось к границе России более чем на 500 километров, пишет РИА Новости.

НАТО декларирует, что Альянс "проецирует стабильность для поддержки соседей и партнеров". В таком случае, отметил Косачев, Россия тоже имеет право проецировать стабильность для гарантии нашей безопасности.

Что касается призыва главы фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера заморозить счета российских бизнесменов, отключить РФ от международной платежной системы SWIFT и заморозить газопровод "Северный поток – 2", то Косачев назвал его "похоронами европейской парламентской дипломатии".

По оценке Косачева, Запад откровенно перешел от прямого диалога с Россией к "мегафонной дипломатии". Ведь аргументов для дискуссии у западных парламентариев нет и не было.

Косачев обратил внимание на опасный аспект заявления Манфреда Вебера. Увязав новые санкции против России с возможным обострением военной ситуации на Донбассе, уточнил Косачев, евродепутат развязал руки Киеву для провокаций на востоке страны.

Как известно, мобилизация Запада против России стала смыслом всех действий за последние годы, напомнил Косачев.

"Если же он намеренно дает "зеленый свет" украинскому руководству, то это уже делает европейских политиков соавторами любого обострения ", – заключил он.