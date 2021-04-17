Минобороны ФРГ: российское вооружение – реальная угроза для Европы

Российское вооружение и военные действия, которые Россия якобы развязывает в Европе, – реальная угроза для региона. Такое мнение высказала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции, организованной фондом Конрада Аденауэра.

Глава министерства обороны подчеркнула: это создает конкретную и непосредственную опасность на континенте. Однако данное заявление не следует воспринимать как антироссийское. Это важный политический факт, способствующий активным мерам предосторожности для ФРГ и стран Евросоюза, цитирует слова политика РИА Новости.

По мнению Крамп-Карренбауэр, на территории Российской Федерации присутствуют ракеты – тайно и вопреки существующим договорам о контроле над вооружениями. Министр считает, что данные ракеты вполне могут достичь Германии.

Крамп-Карренбауэр прокомментировала перемещение войск РФ внутри страны, отметив: данные действия не способствуют созданию доверия, а лишь провоцируют реакцию.

В марте текущего года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг, обвинив Москву в агрессивном поведении, заявил о необходимости сдерживать ее действия. Сложившаяся ситуация требует увеличения финансирования и усиления обороны НАТО. Крамп-Карренбауэр также объяснила увеличение расходов на вооружение исключительно поведением России.

Ранее президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не планирует ни на кого нападать. А российская угроза – лишь выдумка тех, кто причисляет себя к передовому отряду борьбы с Россией, кто стремится получать за это какие-то преференции и бонусы.