Журналисты сообщили о перехваченных СБУ разговорах

В Нидерландах опубликовано содержание перехваченных разговоров Сергея Дубинского, обвиняемого в крушении "Боинга" на Украине в июле 2014 года. Журналисты программы Nieuwsuur утверждают, что получили доступ к тысячам перехваченных телефонных разговоров Дубинского. На их основе была выпущена передача с реконструкцией событий над Донбассом.

Утверждается, что записи были сделаны Службой безопасности Украины. Из них 12 уже были опубликованы Совместной следственной группой (ССГ), проводящей уголовное расследование авиакатастрофы. Содержание разговоров подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук". Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Следственная группа, специально созданная для расследования трагедии, объявила в 2019 году, что в причастности к инциденту подозреваются четыре человека: бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в доставке зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Рассмотрение дела по существу должно назначено на 7 июня.