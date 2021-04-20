Судья: перехваченные телефонные разговоры не относятся к делу о крушении MH17

Судья окружного суда Гааги Мария Кнайф сообщила, что перехваченные записи телефонных разговоров одного из обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году россиянина Сергея Дубинского, попавшие в голландские СМИ, не имеют отношения к материалам уголовного дела.

Как сообщалось ранее, в распоряжении журналистов Нидерландской вещательной корпорации (NOS) попали записи порядка тысячи телефонных разговоров, которые Дубинский вел в июле и августе 2014 года: до, во время и после авиакатастрофы​​​.

Известно, что записи велись украинскими спецслужбами. Как выяснилось, Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не знал об авиакатастрофе.

В прокуратуре Нидерландов заявили РИА Новости, что не понимают, как записи телефонных разговоров оказались у голландских журналистов.

15 апреля во время слушаний прокурор Манон Риддербек заявила, что записи разговоров Дубинского есть в материалах прокуратуры, при этом никто не передавал их третьей стороне. По ее словам, документы попали в чужие руки незаконно.

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.

По нему проходят четыре фигуранта – россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Как известно, малайзийский пассажирский Boeing, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек находившиеся на борту погибли.

Киев поспешил обвинить в катастрофе ополченцев, однако те заявили, что не располагают средствами, которые могли бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Расследование обстоятельств крушения ведется совместной следственной группой (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России.

Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Москва не раз выражала сомнения в качестве работы объединенной следственной группы, следователи проигнорировали данные российской стороны, в частности информацию российских радаров, а также документы, которые подтверждают, что ЗРК "Бук", сбившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории.

При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что изучает данные российской прокуратуры.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что обвинения ССГ в причастности России голословны, а расследование ведется предвзято и однобоко.

Президент Владимир Путин отметил, что Россия не допускается к расследованию катастрофы востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем активное и полноценное участие.

Как сообщали в Минобороны России, все ракеты, двигатель от которой демонстрировала голландская комиссия, были утилизированы после 2011 года.