Дело MH17: прокуратура Нидерландов недоумевает, как "утекли" записи разговоров

В прокуратуре Нидерландов не имеют представления о том, как записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины оказались у голландских журналистов. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Накануне стало известно, что у голландских журналистов Нидерландской вещательной корпорации есть аудиокассеты, на которых записаны порядка тысячи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении MH17 Сергея Дубинского с июля по август 2014 года: до, во время и после авиакатастрофы​​​.

Известно, что записи сделаны спецслужбами Украины. Они свидетельствуют о том, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не знал об авиакатастрофе.

9 марта 2020 года в Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17, по которому проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Как известно, малайзийский Boeing, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что у них нет средств, позволяющих сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, проводящая расследование под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко заявил о передаче Нидерландам не только данных российских радаров, но и документации, свидетельствующей, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а ее запуск был осуществлен с подконтрольной Киеву территории, но эту информацию следователи проигнорировали.

В первый день заседания суда обвинение признало, что изучает данные российской прокуратуры.

Правительство РФ категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing

В российском МИД заявили, что обвинения ССГ в причастности РФ к крушению малайзийского Boeing голословны, а расследование является предвзятым и однобоким.

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не допускается к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины. Москва может признать результаты следствия при условии полноценного в нем участия.

Как сообщали в Минобороны России, все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала ССГ, были утилизированы после 2011 года.