Нидерланды решили не расследовать действия Украины

Нидерланды решили не проводить расследование по вопросу о том, почему 17 июля 2014 года, в день крушения "Боинга" компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины, воздушное пространство над этим районом не было закрыто.

Такое решение голландские власти приняли на основе 176-страничного доклада, подготовленного Фондом безопасности полетов страны. В этом документе проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов.

Так, эксперты пришли к выводу, что фактов, указывающих на виновность украинских властей, которые в то время несли ответственность за безопасность полетов над восточной частью Украины, недостаточно. По мнению авторов доклада, официальный Киев мог быть не осведомлен об угрозе для гражданской авиации выше той части воздушного пространства, которая уже была закрыта.

Основываясь на этом заключении, правительство Нидерландов заявило накануне, что "не видит причин для пересмотра обозначенной ранее позиции, заключающейся в том, что на данный момент нет достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства".

В докладе, кроме того, отмечается, что российским авиационным властям, ответственным за прилегающее к зоне конфликта воздушное пространство, не было известно об угрозах для гражданской авиации.

Голландское правительство проинформировало, что доклад подготовлен в тесном сотрудничестве с Россией и Украиной. Он будет передан послам обеих стран в Нидерландах, пишет ТАСС.

В результате крушения малазийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек – граждане десяти государств. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа. Она установила четырех человек, подозреваемых в причастности к авиакатастрофе. Это бывший глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года.