Неадекватный военный устроил стрельбу в гавайском отеле

Гавайские полицейские более 4 часов уговаривают сдаться постояльца отеля в Гонололу, устроившего в нем стрельбу.

По информации издания Hawaii News Now, мужчина, запершийся в своем номере на 4 этаже, палил в службу охраны через дверь.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали гостей из прилегающих к номеру комнат, гостиничная служба устроила их в ресторане при отеле.

Капитан полиции Брайан Линч заявил прессе, что люди находятся в безопасности, и он просто ждет, когда стрелявший мужчина сдастся.

По предварительным данным, постоялец, устроивший переполох, является военнослужащим, приехавшим отдохнуть.