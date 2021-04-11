Военнослужащий США, забаррикадировавшийся в отеле, покончил с собой

Постоялец отеля Kahala Hotel & Resort в Гонолулу, стрелял в охранников, а затем покончил с собой после 10 часов переговоров с гавайскими полицейскими.

Информацию о суициде мужчины опубликовало издание Oann.com. По предварительным данным, он являлся капитаном-лейтенантом ВМС США.

Ранее сообщалось, что в гавайском отеле один из отдыхающих устроил пальбу в охранников, а затем заперся в номере.

Люди из прилегающих комнат были эвакуированы. В результате инцидента никто кроме устроившего стрельбу постояльца не пострадал.