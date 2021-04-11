Путешествие по местам Александра Невского

В этом году – 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, древнерусского правителя и полководца. К юбилею святого Русской Православной Церкви подготовлен новый туристический маршрут "По местам Александра Невского", что пройдет по Петербургу, Ленинградской, Новгородской и Псковская областям. Сколь увлекательно это путешествие?

Праздник Благовещения для лавры в этот году особенно торжественен. Впервые более чем за 80 лет Божественная литургия свершается в Александро-Невской церкви, том самом храме, куда Петр Первый из Владимира перенес раку с мощами святого благоверного князя.

Последние десятилетия здесь был Музей городской скульптуры, и вот в год празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского лавре вернулся храм в честь ее небесного покровителя.

В юбилейный год на северо-западе России разработали туристический маршрут "По местам Александра Невского": помимо Петербурга это Ленинградская, Новгородская и Псковская области.

"Те люди, которые будут путешествовать по этому маршруту, получат более целостное представление об Александре Невском как о человеке, военачальнике, они смогут соприкоснуться с его духовной жизнью", – отметила Надежда Сингатуллова, директор Гдовского музея истории края.

В маршрут вошли места, связанные с жизнью и деятельностью князя: Александро-Невская лавра, Староладожская крепость, Псковский кремль, Новгородский детинец.

В Великом Новгороде выставкой, основанной на археологических находках, стартует всероссийский музейно-исторический проект "Александр Невский: великий северный путь".

Новгородчина зовется краем тысячи церквей. Много здесь храмов – больших и малых: от пышных соборов до часовенок, затерянных в самой глуши. Но символ и сердце Новгорода – Софийский кафедральный собор. Здесь Александр Ярославич молился, идя на Невскую битву. Отсюда, получив благословение, уходили на ратные подвиги его дружины. Свидетели того времени – полустертые фрески, почерневшие с веками лики икон, испещренные надписями стены, древнерусские врата. За столетия своего существования собор врос в землю на 1,5 метра.

На кресте собора – голубка. По легенде, пока она не слетит с креста, Новгород будет ею храним. Именно в этом храме было впервые использовано традиционное пятиглавие, определившее церковную архитектуру на всю последующую историю России. Купола – как шлемы древнерусских воинов, символ борьбы со злом.

В XIII веке Русь оказалась в сложнейшем положении: с одной стороны была Золотая Орда, с другой – католическая экспансия. В этой ситуации Александр Невский проявил себя не только как полководец, но и как дипломат. Заключил мир с наиболее сильным, но при этом веротерпимым врагом – татаро-монголами – и одновременно отразил нападение с Запада, защитив православие. За всю свою жизнь Александр Невский не проиграл ни одной битвы

Князь понимал, что означает для Руси подчинение Западу. Если монголы в основном довольствовались данью, то крестоносцев больше интересовали захват земель и контроль над душами людей.

К моменту битвы положение Новгорода было критическим. Враг стоял всего в 30 верстах. Александр отбил у рыцарей Копорье и Псков и повел войска во владения Ордена, разбив их на мелкие отряды, которые, казалось, легко было атаковать. Хитрость удалась. Александр Невский выманил крестоносцев на озерный лед для решающего сражения.

"Этот маневр с использованием запасных сил потом был использован на Куликовом поле, еще через 300 лет – на Бородинском, через 150 – на Прохоровском поле", – отметил иеромонах Никандр, настоятель храма Михаила Архангела.

Единственный в России музей, посвященный Ледовому побоищу, находится на берегу Чудского озера в деревне Самолва. Его директор Владимир Потресов, будучи 13-летним мальчишкой, в конце 50-х вместе с отцом принимали участие в масштабной экспедиции по уточнению места проведения битвы на Чудском озере.

"Долгое время экспедиция искала какой-то огромный валун, которого здесь просто нет. На дне озера был обнаружен останец, состоявший из песчаника, который растворился в силу причин поднятия уровня озера. Поскольку в летописи сказано, что у Вороньего камня было место, это и определило место сражения", – рассказал Владимир Потресов, директор музея "Ледовое побоище", участник экспедиции Академии Наук СССР по уточнению места проведения битвы на Чудском озере.

Экспедиция не нашла на дне озера ни шлемов, ни кольчуг. Большинство ученых сейчас склоняется к тому, что сцены, столь драматично показанной Сергеем Эйзенштейном в знаменитом фильме, в реальности не было. Близкие ко времени битвы источники не сообщают о том, что немцы проваливались под лед.

Ледовое побоище было в апреле: 5-го числа по старому стилю, 18-го – по новому. Сейчас озеро полностью свободно ото льда, но тогда зима надолго задержалось. Местные жители рассказывают, что это не редкость и в 2000-х в апреле толщина льда Чудского озера не раз достигала метра.

В летописях сказано, что Александр еще 7 верст преследовал бегущих рыцарей. После Ледового побоища он мог бы начать поход в земли Ордена. Путь был открыт. Поэтому рыцари немедленно поспешили заключить мир, отказываясь от всех своих завоеваний в новгородской земле. И более десяти лет они не нападали на русские земли. На поклонном кресте на берегу Чудского озере высечены слова Александра Невского: "Не в силе Бог, а в правде".