Энтони Блинкен: США не сосредоточены на бойкоте Олимпиады-2022

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен высказался о возможном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

"До Олимпиады еще год или около того. Мы не сосредоточены на бойкоте, – приводит слова Блинкена ТАСС со ссылкой на NBC. – На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы обсуждать, тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, слушать их, выслушивать их опасения. Но это преждевременно".

Ранее стало известно, что власти США обсуждают бойкот Олимпиады-2022 из-за возможных нарушений прав и геноцида уйгуров со стороны правительства КНР.

Отметим, что Олимпийский и паралимпийский комитет США выступил против бойкота Игр в Пекине, об этом заявила президент организации Сюзанн Лайонс.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На сегодняшний день на соревнования заявлены 95 стран-участниц. На Олимпиаде в Китае будут разыграны 109 комплектов медалей, а Пекин станет первым городом, в котором прошли и летние, и зимние Игры.