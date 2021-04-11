Гашиш и трамадол: причины крушения поездов

Прокуратура Египта опубликовала доклад о крушении поездов, произошедшем в марте. По информации ведомства, к гибели людей привел человеческий фактор.

Кто-то дернул стоп-кран в одном из поездов, причем машинист в это время отсутствовал на своем рабочем месте. Вскоре в железнодорожный состав врезался следующий за ним поезд.

Диспетчер контрольного участка запоздало сообщил об остановке, его коллега и вовсе не продублировал информацию.

В крови машиниста остановившегося поезда были найдены следы наркотических веществ — гашиша и трамадола. Употребление запрещенных веществ было зафиксировано и у одного из провинившихся диспетчеров.

Ранее сообщалось, что в городе Тахта столкнулись два поезда. Пострадали 185 человек, погибли 19.

Первоначальные оценки количества жертв доходили до 32, однако позже это число было скорректировано, поскольку пассажиры, считавшиеся мертвыми, нашлись живыми.