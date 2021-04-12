Жириновский: всем выгодно разрешить конфликт на Украине

Сейчас для всех сложилась благоприятная ситуация, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Мир оказался в тупике. Сыграли роль пандемия коронавируса COVID-19 и кризисы. Рухнули все идеологии. И теперь всем надо найти выход из этого тупика. Что делать в данной ситуации? Договориться невозможно, потому что все слишком разные, считает Жириновский.

"А выход один – вооруженные конфликты. Локальные либо покрупнее", – объясняет лидер ЛДПР. Вопрос – когда и в каком формате? Украине сейчас выгодна развязка. Потому что они не устоят. И правительству Украины нужен повод, чтобы бежать. Как только несколько армий войдут на территорию Украины (как это было в 1939 году в Польше), "правительство страны будет легально бежать, поскольку оно не в состоянии защитить свою страну", – подчеркивает Владимир Жириновский.

"Европе сейчас выгодно "убрать гнойник", – отмечает Жириновский. Югославия уже более-менее успокоилась. Афганистан – далеко, Ближний Восток – тоже. А тут прямо в сердце Европы – огромная территория с населением 40 миллионов человек. Европе выгодно убрать это. "Внутренне европейцы будут рады, если русская армия подойдет к границам Германии, Венгрии, Австрии, как это было во времена СССР. И никуда дальше не пойдет. И тогда закончится эта возня вокруг Украины – несуществующего государства", – считает лидер ЛДПР.

Европе такое разрешение ситуации тоже выгодно. И России выгодно. Ведь в Донбассе убивают русских. Всем выгодно разрешить этот конфликт. Мешают только американцы, потому что они в этом случае окажутся в проигрыше. "Им не хочется начинать первый год правления Байдена с поражения. Но придется", – резюмирует Владимир Жириновский.