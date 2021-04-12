Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по тхэквондо

Сборная России по тхэквондо стала триумфатором чемпионата Европы, который прошел в болгарской Софии. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали, победив в общем зачете турнира.

Золото нашей команде принесли Сармат Цакоев (до 68 кг), Максим Храмцов (до 80), Юрий Кириченко (до 87) и Татьяна Кудашова (до 53). Серебряные медали достались Владиславу Ларину (свыше 87) и Ларисе Медведевой (до 46). Бронза в копилке Вячеслава Бовкуна (до 54), Елизаветы Ряднинской (до 49), Кристины Прокудиной (до 62) и Полины Хан (до 73).

Следом за сборной России расположились хорваты, завоевавшие три золотые награды, и испанцы, в активе которых лишь одна медаль высшей пробы.