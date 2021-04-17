Дзюдо. У россиян еще три медали на чемпионате Европы

Три награды – серебро и две бронзы, – получили дзюдоисты сборной России на чемпионате Европы, который проходит в португальском Лиссабоне. Россиянка Дарья Давыдова заняла второе место в весовой категории до 63 кг среди женщин.

В финальной схватке Давыдова уступила олимпийской чемпионке 2016 года словенке Тине Трстеняк. Бронзовые награды получили представительница Нидерландов Санне Вермеер и Андрея Лески из Словении.

Россияне Мадина Таймазова (категория до 70 кг) и Муса Могушков (категория до 73 кг) стали бронзовыми призерами Евро-2021. У женщин финал выиграла Санне ван Дейк из Нидерландов, второй стала француженка Марго Пино. У мужчин золото у представителя Косово Акила Гяковы, серебро – у израильтянина Тохара Бутбула.