Дзюдо. Абуладзе и Гилязова выиграли бронзу на Евро-2021

Две бронзовые медали завоевали российские мастера дзюдо на стартовавшем в Лиссабоне чемпионате Европы по дзюдо. В первый день континентального турнира прошли состязания в весовых категориях до 48 кг у женщин и до 60 кг у мужчин.

Яго Абуладзе завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг среди мужчин, поделив 3-е место с азербайджанцем Караматом Гусейновым. Чемпионом стал испанец Франциско Гарригос, в финале победивший представителя Франции Луку Мхеидзе.

Наша Сабина Гилязова также заняла третье место в своей весовой категории до 48 кг, сообщает ТАСС. Финальную схватку выиграла представительница Косово Дистрия Красники у Дарьи Билодед с Украины. Третье место с Гилязовой разделила француженка Мелани Клеман.