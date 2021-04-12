Симоньян: конфликт в Донбассе может спровоцировать кибервойну

Время крупных побед США на международной арене давно прошло. Америка совершает ошибки одну за другой. Американское вмешательство на Украине – также трагическая ошибка для них и огромное приобретение для России, которой благодаря этому промаху Штатов удалось вернуть Крым. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" высказала глава RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Последней победой США были мы в 1991 году. Тогда с их огромной помощью страна развалилась. Они пытались нас довалить и будут это делать постоянно", – подчеркнула г-жа Симоньян.

По ее мнению, после 1991 года Америка совершает ошибки за ошибками по всему миру. "И это действительно так, потому что у них катастрофически упал уровень образования. То, что они сделали со своей системой образования, просто праздник. Если так будет продолжаться, нам никакое ядерное оружие не нужно. Потому что читать доклады американской разведки смешнее, чем смотреть Comedy Club", – уточнила г-жа Симоньян.

При этом, отметила глава RT, договориться с США у России никогда не получится. Со страной, которая изначально построена была на насилии и руководствуется догмой: нам можно все и везде, РФ договориться не сможет. США хотят, чтобы Россия развалилась, обнищала, отказалась от своего ядерного оружия, от своих интересов и истории. "Мы на это не пойдем, а они не пойдут на меньшее", – уточнила она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Поэтому война, которая может начаться с конфликта на границе Украины с Донбассом, неизбежна, считает глава RT. Другой дело, какой она будет. "Я не верю, что это будет крупномасштабная горячая война, как Вторая мировая, и не верю, что будет долгая Холодная война. Это будет война инфраструктур, и вот здесь у нас много уязвимостей: нет суверенного Интернета, технологически не укреплен периметр страны", – заключила г-жа Симоньян, добавив, что в связи с этим России необходимо срочно мобилизоваться и устранить проблемы.