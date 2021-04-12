Лаборант МГЮА избил военнослужащего в центре Москвы

Сотрудник Московской государственной юридической академии набросился с кулаками на военнослужащего в центре Москвы. Пострадавший получил перелом носа и сотрясение мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Конфликт произошел вечером 10 апреля на Большой Садовой улице. Лаборант МГЮА без лишних слов атаковал майора Вооруженных сил РФ, нанеся ему пару ударов кулаком по лицу, после чего скрылся.

Задержали подозреваемого в нанесении побоев на следующий день, скрывать свою причастность к нападению он не стал. Мужчину, чей мотив не называется, отпустили под подписку о невыезде.