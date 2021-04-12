Девочка утонула в бассейне при отеле на юге Красноярского края

Второклассница из Минусинска утонула в частном бассейне, куда приехала вместе с друзьями из школы, сообщили в красноярском управлении СКР.

Трагедия произошла утром 12 апреля в мини-отеле "Аква-центр Енисей" в поселке Шушенское. В бассейне резвились 20 учеников минусинской школы №16, за ними присматривали учителя и один из родителей. Они поздно заметили, как восьмилетняя девочка начала захлебываться, а потом и вовсе ушла на дно. Откачать ее не удалось.

Проводится доследственная проверка, к делу подключилась прокуратура.