Против минусинского педагога возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка

В Красноярском крае педагог стал фигурантом уголовного дела по факту смерти ребенка. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, трагедия произошла 12 апреля. Дети из минусинской школы плавали в бассейне мини-отеля поселка Шушенское. В какой-то момент взрослые, присматривающие за ними, не заметили, что одна из девочек захлебывается. Ребенка спасти не удалось, сообщили в красноярском управлении СКР.

К расследованию трагедии подключилась прокуратура. В качестве подозреваемых к делу привлекались владелец аквацентра и администратор аквацентра. Теперь виновной в гибели восьмилетней школьницы называют учительницу. Уголовное дело возбуждено по статье " Причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, вся ответственность за безопасность детей была возложена на классного руководителя. Женщина не уследила за ребенком, заплывшим на опасную глубину.