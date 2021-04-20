20 апреля 2021 11:45 ГТРК "Красноярск"

Против минусинского педагога возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка

В Красноярском крае педагог стал фигурантом уголовного дела по факту смерти ребенка. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, трагедия произошла 12 апреля. Дети из минусинской школы плавали в бассейне мини-отеля поселка Шушенское. В какой-то момент взрослые, присматривающие за ними, не заметили, что одна из девочек захлебывается. Ребенка спасти не удалось, сообщили в красноярском управлении СКР.

К расследованию трагедии подключилась прокуратура. В качестве подозреваемых к делу привлекались владелец аквацентра и администратор аквацентра. Теперь виновной в гибели восьмилетней школьницы называют учительницу. Уголовное дело возбуждено по статье " Причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, вся ответственность за безопасность детей была возложена на классного руководителя. Женщина не уследила за ребенком, заплывшим на опасную глубину.

общество регионы уголовное дело педагог бассейн ГТРК "Красноярск" новости происшествие