Момент гибели школьницы в аквацентре попал на видео

На учительницу минусинской школы завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как второклассница утонула в аквайентре. Камера наблюдения зафиксировала попытки спасти восьмилетнюю девочку.

Трагедия разыгралась днем 12 апреля в бассейне при отеле "Аква-центр Енисей" в поселке Шушенское, куда в сопровождении учителя и одного родителя приехали 20 учеников минусинской школы №16. Судя по обнародованным кадрам, взрослые упустили из виду нахлебавшуюся воды девочку и вытащили ее из бассейна, только когда другие дети забили тревогу. Откачать пострадавшую на месте не получилось – ребенка на руках вынесли из бассейна, но и подоспевшие медики оказались бессильны.

Ранее по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были задержаны 39-летний владелец и 38-летняя администратор аквацентра, по решению суда они отправлены под домашний арест.

Теперь фигурантом дела о причинении смерти по неосторожности стала классный руководитель, которая, как полагают следователи, не усмотрела за детьми. Меру пресечения ей пока не избрали.