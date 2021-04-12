Кусачая собака Байдена пройдет курс "управления гневом"

Собака президента США Джозефа Байдена пройдет дополнительный курс дрессировки.

Как сообщил пресс-секретарь супруги президента Джилл Байден​​​, курсы займут несколько недель и пройдут в Вашингтоне. Они помогут собаке приспособиться к жизни в Белом доме, передает РИА Новости.

У Байдена две немецких овчарки – Чемпион и Мэйджор. Чемпион – 2008 года, куплен у заводчика. Мэйджора забрали в 2018-м из приюта для бездомных собак. Сейчас Мэйджору три года. В марте он укусил сотрудника службы безопасности Белого дома, а затем садовника.