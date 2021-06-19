Умерла овчарка президента США

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден лишились одного из питомцев. С субботу президентская чета сообщила о смерти 13- летней немецкой овчарки по кличке Чемп.

Джо и Джилл Байдены обожали его, сообщил Белый дом, и Чемп был постоянным и любимым спутником пары.

Щенок Чемп попал к Байденам в 2008 году после победы Барака Обамы на президентских выборах.

У Байденов есть и вторая овчарка – трехлетний Мейджор. Он отличается неуравновешенным характером и покусал двух человек в Белом доме. Собак отправляли в семейный дом президентской четы в штате Делавэр. Теперь с Мейджором в Вашингтоне занимаются специалисты по дрессировке, пишет ТАСС.