Автопроизводители хотят в Россию. Чемпионат по ралли расширяет географию

Международная федерация автоспорта взяла курс на расширение границ в вопросах проведения крупнейших стартов в разных категориях машин. В частности, раллийная серия WRC может прийти в Россию, а также Китай, Индию и Северную Америку.

При этом не только само главное всепланетное ведомство автоспорта заботится о привлечении новых стран для проведения крупных турниров: этим же руководствуются крупнейшие производители машин, которые участвуют в гонках.

"Организатор чемпионата мира по ралли работает с национальными спортивными ассоциациями и местными промоутерами, чтобы понимать, какие существуют возможности [для расширения географии], – цитирует портал Motorsport.Com директора FIA по ралли Ива Маттона.

По словам чиновника, серия WRC выступает за многообразие и хочет по максимуму использовать новые локальные условия: "И это цель не только федерации, но и автопроизводителей – они просят ввести этапы в России, Китае, Северной Америке, а в будущем – в странах вроде Индии".