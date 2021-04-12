Неадекватную пассажирку выставили из самолета, вылетающего в Петербург. Видео

Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса неадекватную пассажирку, собиравшуюся вылететь из Калининграда в Санкт-Петербург, об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в МВД России.

Жительница Калининграда привлекла внимание экипажа странным поведением – во время руления она перемещалась по проходу, слабо ориентировалась в пространстве и игнорировала замечания, которые ей делали бортпроводники и командир воздушного судна.

В итоге пилоты запросили поддержку стражей порядка, которые доставили 36-летнюю женщину в отдел полиции.

Пассажирка отказалась проходить медицинское освидетельствование. Тем не менее, в отношении нее был составлен протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, теперь даме может грозить арест на срок до 15 суток.