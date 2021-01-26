Пьяная женщина устроила дебош на борту рейса Стамбул – Казань

Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнюю жительницу Удмуртии после того, как она устроила дебош на борту воздушного судна, об этом во вторник, 26 января, сообщили в МВД России.

Известно, что экипаж, выполнявший рейс по маршруту Стамбул – Казань, связался с диспетчером и информировал о наличии в самолете проблемного пассажира.

По словам пилотов, женщина, находившаяся в состоянии опьянения, проявляла агрессию и нецензурно выражалась в адрес бортпроводника.

После прибытия в Казань дебоширку встретили полицейские, доставившие ее в отдел, где в отношении нее были составлены протоколы о нескольких административных правонарушениях. Теперь дебоширке может грозить арест на срок до пятнадцати суток.