Полицейские сняли с рейса авиадебоширов, направлявшихся из Казани в Москву

Сразу три пассажира самолета, выполнявшего рейс из Казани в Москву, остались в аэропорту вылета из-за собственного плохого поведения.

Как сообщили в МВД России, экипаж лайнера, готовившийся к вылету в столицу, информировал диспетчера о том, что на борту буянят трое мужчин.

Прибывшие полицейские выяснили, что двое 35-летних жителей Татарстана активно употребляли спиртное и ругались на бортпроводников. Их пришлось снять с рейса.

Вместе с ними в здание терминала вернули 36-летнего москвича, который слишком рьяно пытался урезонить выпивох и перешел на нецензурную лексику.

В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы по различным статьям.