В США организатор движения за права чернокожих попалась на трате пожертвований

Высокие потолки, много окон. А главное – престижная локация: всего несколько минут езды до Малибу. Всё это – про дом стоимостью порядка полутора миллионов долларов. Именно такой, как выяснила одна из американских газет, в прошлом месяце купила себе Патрис Хан-Каллорс.

Соучредительница американского движения "Блэк Лайвз Мэттер" – которое, даже если не брать расовую подоплёку, ближе всего к социализму. Если не вообще – к своеобразной версии коммунизма. Основано, как известно, группой темнокожих последователей Карла Маркса.

Ну и по летним-то протестам было хорошо видно, что выступали их участники не только против так называемых "белых привилегий". Но и против богатых людей. А также – в отдельных случаях – против частной собственности. И вдруг такие вот новости про одну из предводительниц.

Которая, оказывается, частную собственность очень даже уважает. И на бедную активистку, судя по грандиозным тратам на вышеупомянутый дом, совсем не похожа. Более того: как уточнили журналисты, владеет ещё кое-чем весьма примечательным.

Для многих она была кумиром, воплощением идеалов и настоящего стремления к свободе, равенству и успеху. Последнее, судя по всему, ей точно удалось. Финансовое благополучие основательницы движения в защиту прав темнокожих стало поводом только за этот день десятков интернет-стримов и тысяч гневных комментариев.

"Мы видим, как она не хочет жить в тех кварталах, за права которых она так яростно борется. И ее лицемерие на этом не заканчивается! Она изначально позиционировала себя как деятель от марксизма, утверждая, что капитализм в США опасен для чернокожих, и его необходимо сменить! И что мы видим? Она приобретает дом стоимостью почти за полтора миллиона долларов – на деньги, которые заработала ее корпорация! Одно с другим сочетается слабо, не правда ли", – интересуется Брендон Морз, старший редактор интернет-издания RedState.

Патрис потрясающе начинала свою карьеру. Ведь именно это ее движение BLM ("жизни черных важны") стало главной движущей силой в Америке во время пандемии и прошедших выборов президента. Но теперь многие сторонники разочарованы. Их кумир, фактически, забыла беды своих людей. Неужели свои пожертвования, те самые донаты, пользователи переводили на роскошные особняки. Но проверить это очень сложно. Ни налогообложения, ни финансовой прозрачности.

"Ситуация, наверное, печальная. Почему? Потому что налоговые службы штатов здесь достаточно ограничены в возможности проводить комплексные проверки, будь то выездные проверки или камеральные. Прерогатива – проводить проверку или нет – это за местным прокурором или, например, как говорим в РФ, возбуждать уголовное дело", – поясняет Григорий Красовский, адвокат по американскому праву.

Никаких дел не возбуждено, даже после сообщений – ни извинений, ни объяснений. Впрочем, не только в США, но в России создаются фонды или организации, которые зарабатывают на доверчивых подписчиках, сторонниках движений. Многие верят в благое дело, а признавать после, что их обманули – не решаются.

"Большинство офлайн-фондов или онлайн не всегда используют деньги по назначению, ну какие этические моменты тут могут быть", – считает Дина Перу, учредитель благотворительного фонда.

Возможно, сама Патрис Каллорс выступит с обращением. Где роскошным домам найдутся объяснения. Ведь иначе быть не может. Историей протестов, которой восхищался даже журнал Time, неужели все это может оказаться по-голливудски придуманным и не настоящим?