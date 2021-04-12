Разведка ДНР не фиксирует переброску комплексов "Точка-У" на передовую в Донбассе

Разведка ДНР не фиксирует переброску вооруженными силами Украины тактических ракетных комплексов "Точка-У" на передовую в Донбассе. Об этом заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

"По данным нашей разведки, мы не фиксируем прибытие этих ракетных комплексов к линии боевого соприкосновения. С другой стороны нужно понимать, что тактический ракетный комплекс "Точка-У" имеет максимальную дальность, в зависимости от модификации ракеты, до 120 километров. Нет никакой необходимости устанавливать эти комплексы вблизи боевого соприкосновения", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Вместе с тем Безсонов подтвердил, что Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения тяжелое вооружение – танки и гаубицы.

Комментируя сообщения, что Турция направляет Украине очередную партию турецких беспилотников "Байрактар", Безсонов сказал, что еще пару дней назад донбасскими ополченцами вблизи линии боевого соприкосновения фиксировались полеты БПЛА, в том числе "байрактаров", но ударов они не наносили.

Представитель ДНР напомнил, что первую партию турецких беспилотников Украина закупила более года назад, еще до конфликта в Нагорном Карабахе.

Отвечая на вопрос о сопровождавшем на передовой президента Украины американском корреспонденте, Безсонов шутливо заметил, что тот может подрабатывать пиарщиком Владимира Зеленского.