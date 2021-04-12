В память об отце: москвичке провели персональную церемонию возле Вечного огня

Трогательный случай произошел в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата. Пожилой москвичке, которая пришла, чтобы возложить цветы к Вечному огню в память о погибшем отце, почетный караул, узнав ее историю, организовал персональную церемонию.

"Я только помню, что он меня на ручках держал, и все", – говорит Валентина Клименок. Она видела отца всего один раз, он прилетал с фронта на побывку. 1 января 1945 года года папа и мама сделали этот семейный портрет в фотоателье. Дальше – тишина. И похоронка: "Гвардии старший сержант Таймер Александр, проявив геройство и мужество, погиб 25 марта 1945 года".

Став постарше, Валя узнает, отец числился в стрелковой дивизии, но был десантником. На его армейской фотокарточке знак "Гвардия" и значок парашютиста Осоавиахима. В ночь на 25 марта 1945-го в ходе наступления Красной Армии его отделение десантировалось близ венгерского города Папа. Как оказалось, единственная удобная для приземления площадка была заминирована. "Мгновенная смерть… И… , – говорит бабушка Валентина и начинает плакать. – Так, спокойно!"

Такую команду дочь гвардии сержанта давала себе всю жизнь. Немного легче становилось, когда искала данные в архивах, когда шла в "Бессмертном полку". Это словно приближало ее к отцу.

Но в очередную годовщину гибели, не выдержала – отправилась с портретом на Красную площадь. Одиночный "Бессмертный полк". От Спасской башни мимо Мавзолея в Александровский сад. С цветами к Вечному огню, перешагнув через декоративную цепь ограждения. "Не перелезайте, нельзя", – остановили ее. Вмешалась полиция, чтобы дочь красноармейца могла возложить гвоздики торжественно. Старший караула, чеканит шаг, открывает проход и она делает то, о чем думала всю жизнь.

"Я, когда там стояла, я сказала: "Папочка, я это сделала, я положила тебе цветочки". И главное, люди вокруг, я смотрела на них – все на меня смотрели с сочувствием и с пониманием", – говорит Валентина Клименок.

Сегодня у Могилы Неизвестного Солдата она рассказывает, что два года назад был готов загранпаспорт, она собиралась в Венгрию искать место захоронения. Но пандемия закрыла границы. В 80 лет остро понимаешь, насколько важно поставить точку в семейной истории. И сейчас ей стало хорошо и спокойно. "Всю волю в кулак собрала и сделала", – признается Валентина.